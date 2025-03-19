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14:45, 19 марта 2025Россия

Медведев выступил с заявлением после разговора Путина и Трампа по Украине

Зампред Совбеза Медведев: Киеву нельзя верить в вопросе прекращения огня
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Штукина / Pool / ТАСС

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выступил с заявлением после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по Украине. По его словам, Киеву нельзя верить в вопросе прекращения огня, передает ТАСС.

Медведев обратил внимание на то, что США выступают посредниками в урегулировании украинского конфликта, и их миссия заключается в том, чтобы разъяснять Киеву суть договоренностей с Москвой.

«Самое главное, чтобы американцы провели работу, которую они должны провести. Посмотрим, что они сделают», — обозначил он.

В ходе телефонного разговора во вторник, 18 марта, Путин и Трамп договорились о 30-дневном прекращении огня по объектам энергетики.

Как сообщили в среду, 19 марта, в Минобороны, российские военные уничтожили свои же выпущенные в сторону Украины беспилотники после соответствующего приказа президента России. В то же время Вооруженные силы Украины, несмотря на решение Москвы о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, атаковали пункт перевалки нефти на Кубани.

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