Медведев выступил с заявлением после разговора Путина и Трампа по Украине

Зампред Совбеза Медведев: Киеву нельзя верить в вопросе прекращения огня

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выступил с заявлением после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по Украине. По его словам, Киеву нельзя верить в вопросе прекращения огня, передает ТАСС.

Медведев обратил внимание на то, что США выступают посредниками в урегулировании украинского конфликта, и их миссия заключается в том, чтобы разъяснять Киеву суть договоренностей с Москвой.

«Самое главное, чтобы американцы провели работу, которую они должны провести. Посмотрим, что они сделают», — обозначил он.

В ходе телефонного разговора во вторник, 18 марта, Путин и Трамп договорились о 30-дневном прекращении огня по объектам энергетики.

Как сообщили в среду, 19 марта, в Минобороны, российские военные уничтожили свои же выпущенные в сторону Украины беспилотники после соответствующего приказа президента России. В то же время Вооруженные силы Украины, несмотря на решение Москвы о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, атаковали пункт перевалки нефти на Кубани.