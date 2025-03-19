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08:34, 19 марта 2025Забота о себе

Мужчина опробовал технику контроля эякуляции и разочаровался

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: WPixz / Shutterstock / Fotodom

32-летний мужчина по имени Альфредо опробовал популярную технику для увеличения продолжительности полового акта, но получил неожиданный результат и разочаровался. Его историю приводит издание The Guardian.

32-летний Альфредо рассказал, что самая его большая проблема в постели — это ранняя эякуляция. По его словам, он опробовал много техник по контролю оргазма. Одна из них оказалась наиболее неудачной, считает мужчина. «Я пытался думать о других вещах, но я прекратил это, потому что мой разум полностью переключается и уносит меня в абсолютно другое место. Однажды во время секса я вспомнил, что забыл вынести мусор, и сказал это, не прекращая процесса», — вспоминает он.

По словам молодого человека, после этого случая он сделал вывод, что нужно искать другие методы улучшить свое сексуальное мастерство. «Я думаю, лучший способ — это долгая прелюдия. Я стараюсь, чтобы у моей партнерши был хотя бы один оргазм», — заключил Альфредо.

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