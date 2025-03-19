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15:41, 19 марта 2025Интернет и СМИ

На Дудя и Слепакова составили новые протоколы в России

Суд составил протоколы на Дудя и Слепакова за нарушение закона об иноагентах
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Юрий Дудь

Юрий Дудь. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Таганский суд Москвы составил новые протоколы на российского юмориста Семена Слепакова и журналиста Юрия Дудя (оба внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что Дудя и Слепакова обвиняют в нарушении части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Отмечается, что они не сопровождали материалы маркировкой, предупреждающей об их статусе иностранного агента.

В феврале стало известно, что Кузьминский суд Москвы оштрафовал Дудя за нарушение той же статьи КоАП. Журналиста обязали выплатить 40 тысяч рублей. В августе 2024 года он получил аналогичное взыскание.

В апреле 2024 года сообщалось, что в отношении Дудя могут завести уголовное дело за регулярное нарушение закона об иностранных агентах. Так, блогер не сопровождает свои публикации в Telegram и видео на YouTube необходимой предупреждающей маркировкой.

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