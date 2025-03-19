Названа потраченная на спасение турецкой лиры сумма

Bloomberg: Банки Турции продали 8 миллиардов долларов для поддержания курса лиры

Спасение турецкой лиры обошлось местным банкам в несколько миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, до полудня 19 марта турецкие кредитные организации продали восемь миллиардов долларов, чтобы поддержать лиру, которая до этого рухнула на 11 процентов. Это случилось после того, как в Турции задержали мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Ранее сообщалось, что стамбульский градоначальник считался основным вероятным кандидатом от оппозиции на президентских выборах в 2027 году. После того как его взяли под стражу, заподозрив в коррупции, национальная валюта Турции упала до рекордных 41,1 лиры за доллар.

Турецкая биржа Borsa İstanbul уже дважды за сутки приостанавливала торги. В свою очередь, министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек заявил, что власти принимают меры для «здорового функционирования рынков».