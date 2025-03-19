Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:09, 19 марта 2025Экономика

Названа потраченная на спасение турецкой лиры сумма

Bloomberg: Банки Турции продали 8 миллиардов долларов для поддержания курса лиры
Кирилл Луцюк

Фото: Murad Sezer / Reuters

Спасение турецкой лиры обошлось местным банкам в несколько миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, до полудня 19 марта турецкие кредитные организации продали восемь миллиардов долларов, чтобы поддержать лиру, которая до этого рухнула на 11 процентов. Это случилось после того, как в Турции задержали мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Ранее сообщалось, что стамбульский градоначальник считался основным вероятным кандидатом от оппозиции на президентских выборах в 2027 году. После того как его взяли под стражу, заподозрив в коррупции, национальная валюта Турции упала до рекордных 41,1 лиры за доллар.

Турецкая биржа Borsa İstanbul уже дважды за сутки приостанавливала торги. В свою очередь, министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек заявил, что власти принимают меры для «здорового функционирования рынков».

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа назвал сроки полного прекращения огня на Украине

    В российском регионе сотрудники полиции задержали пособника террористов

    ЕС представил свою стратегию милитаризации

    Трамп распорядился активизировать контакты с Россией

    В Сербии показали звуковую пушку

    Советская разведка раскрыла детали об устроившем покушение на Кеннеди стрелке

    Офицер ВСУ признал окружения в Курской области

    Зеленский провел переговоры с президентом Финляндии

    Глава «Роскосмоса» стал крашем среди россиянок. Как он отреагировал на такое звание?

    Белый дом назвал условие отмены антироссийских санкций

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше