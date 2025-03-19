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15:36, 19 марта 2025РоссияЭксклюзив

В Совфеде отреагировали на остановку контрразведывательных операций США в отношении России

Сенатор Джабаров: Россия ограничит контрразведывательную работу в отношении США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Россия и США настроены на конструктивное взаимодействие, поэтому некоторые элементы контрразведывательной работы, направленные на нанесение ущерба другой стороне, сейчас могут быть ограничены, заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее агентство Reuters сообщило, что американские спецслужбы приостановили ряд контрразведывательных операций в отношении России в рамках усилий президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

«Я достаточно сдержанно отношусь к подобным сообщениям, потому что контрразведывательная работа ведется обеими сторонами. Другое дело — носит ли она подрывной характер или нет. Можно предположить, что Россия и США настроены на конструктивное взаимодействие, поэтому некоторые контрразведывательные элементы этой работы, направленные на нанесение ущерба другой стороне, наверное, могут быть сейчас ограничены. С нашей стороны точно будут ограничены. Думаю, что американцы тоже не настроены на обострение отношений с нашей стороной», — отреагировал сенатор.

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14 марта Трамп заявил о том, что избавится от бардака в отношениях с Россией, возникшего в результате президентства его предшественника Джо Байдена.

28 февраля стало известно, что глава Пентагона Пит Хегсет приказал киберкомандованию США остановить всю деятельность против России.

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