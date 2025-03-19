Осужденный за убийство Немцова добился перевода в чеченскую колонию

Осужденный по делу об убийстве Немцова Бахаев добился перевода в Чечню

Осужденный по делу об убийстве российского политика Бориса Немцова Хамзат Бахаев добился перевода в чеченскую колонию через суд. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Осужденный обратился к ФСИН с просьбой перевести его в колонию в другой регион, однако получил отказ и обратился в суд. В мае 2023 года суд обязал ФСИН пересмотреть вопрос о переводе Бахаева. Суд установил, что нахождение исправительного учреждения на удаленном расстоянии, лишает истца возможности поддерживать связи с семьей.

В документах говорится, что ФСИН в итоге приняла решение о переводе осужденного для отбывания наказания в Чечню, а именно — в ИК-2 Чернокозово.

Ранее сообщалось, что один из осужденных по делу об убийстве Бориса Немцова, Темирлан Эскерханов, освобожден из колонии и заключил контракт с Минобороны, после чего отправился в зону специальной военной операции (СВО). Он оказался в одном из штурмовых подразделений.