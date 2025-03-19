Овечкин отметился голевой передачей в матче НХЛ

Александр Овечкин сделал голевую передачу в матче НХЛ с «Детройтом»

«Вашингтон Кэпиталс» на своей площадке обыграл «Детройт Ред Уингс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на среду, 19 марта, и завершилась со счетом 4:1. В составе победителей голевую передачу на свой счет записал российский форвард Александр Овечкин.

«Вашингтон» благодаря победе набрал 98 очков. Клуб возглавляет сводную турнирную таблицу НХЛ.

Ранее Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в гонке снайперов НХЛ всех времен до семи голов. В активе 39-летнего российского форварда 887 заброшенных шайб.