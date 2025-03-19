Пелагея показала лицо без макияжа после бани

Заслуженная артистка России Пелагея показала лицо без макияжа после бани

Заслуженная артистка России Пелагея показала лицо без макияжа после бани. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя исполнительница предстала на снимке в бордовом махровом халате, отказавшись от косметики на лице и демонстрируя природную внешность. При этом звезда распустила светлые волосы.

Ранее певица Рита Дакота без макияжа расплакалась на камеру. Свои слезы она объяснила сотнями сообщений подписчиков, которые поделились с ней личными историями в честь выхода новой песни.

Также 45-летняя бывшая солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина показала натуральный внешний вид.