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14:16, 19 марта 2025Ценности

Пелагея показала лицо без макияжа после бани

Заслуженная артистка России Пелагея показала лицо без макияжа после бани
Екатерина Ештокина

Фото: @pelageya_insta

Заслуженная артистка России Пелагея показала лицо без макияжа после бани. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя исполнительница предстала на снимке в бордовом махровом халате, отказавшись от косметики на лице и демонстрируя природную внешность. При этом звезда распустила светлые волосы.

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Также 45-летняя бывшая солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина показала натуральный внешний вид.

Вот это да!
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