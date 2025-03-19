Пережившие наводнение жители Орска нашли трехметровые дыры в дамбе перед новым паводком

Жители Орска нашли трехметровые дыры в защищающей город от паводка дамбе

Жители Орска в Оренбургской области нашли дыры в защищающей город от паводка дамбе. Об этом сообщает портал Orsk.ru.

По информации издания, пережившие разрушительное наводнение 2024 года орчане решили самостоятельно проверить готовность защитных сооружений перед новым сезоном паводков и обнаружили, что в дамбе есть провалы и даже трехметровые дыры. Горожане отмечают, что вырытые для изучения грунта скважины заполняются водой, которая ночью превращается в лед, что приводит к расширению провалов.

Житель Орска Антон Кириллов заявил, что власти Орска знают о проблемах с дамбой, но ничего не предпринимают.

Орск весной 2024 года пережил мощное наводнение, последствия которого усугубились из-за прорыва городской дамбы стоимостью почти в миллиард рублей. Глава компании, возводившей защитное сооружение, заявил, что в прорыве дамбы виноваты грызуны, прорывшие под ней норы. Всего из-за наводнения в городе были затоплены более четырех тысяч домов.

Жители города критиковали действия главы Орска Василия Козупицы. Позже выяснилось, что его сын Николай живет в Дубае, и мэр подтвердил эти сообщения. Он добавил, что условия жизни Николая Козупицы в Саудовской Аравии «тоже не мед». 5 июля стало известно об отставке чиновника.