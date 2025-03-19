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15:54, 19 марта 2025Россия

Площадь пожара после атаки дрона ВСУ на нефтебазу в Краснодарском крае выросла

Площадь пожара атакованной дроном ВСУ нефтебазы на Кубани выросла
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Мария Малашенко / ТАСС

Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае, подвергшейся атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), выросла до 3750 квадратных метров. Об этом сообщили в Telegram-канале кубанского оперштаба.

«Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе увеличилась до 3750 квадратных метров. Огнем охвачен резервуар, из которого ранее была обнаружена утечка нефтепродуктов», — говорится в сообщении.

На данный момент, по информации оперштаба, специалисты тушат три объекта на территории: резервуар, запорную арматуру и нефтепродукты, которые находятся в границах обвалования вокруг резервуара.

ВСУ атаковали пункт перевалки нефти на Кубани в ночь на 19 марта. Сделано это было после того, как президент России Владимир Путин принял предложение своего американского коллеги Дональда Трампа о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

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