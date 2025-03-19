Появились кадры отражения новой попытки прорыва ВСУ в Белгородскую область

Опубликовано видео отражения новой попытки прорыва ВСУ в Белгородскую область

В сети появились видео отражения новой попытки прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородскую область. Ролики опубликовал Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».

На кадрах, снятых камерой объективного контроля, видно два украинских багги, по которым наносится удар с воздуха. Далее запечатлена еще одна атака на технику ВСУ, сопровождающаяся мощным взрывом.

Как пишут авторы постов, украинские военные пытались высадить десант в лесопарке, однако все цели были вскрыты и уничтожены российской армейской авиацией.

О новой попытке вторжения ВСУ в Белгородской области стало известно 19 марта. По словам военблогера Юрия Подоляки, ночью и утром украинские войска пытались пробиться к приграничному населенному пункту Демидовка. Обе вылазки провалились. В результате противник потерял установку реактивной системы залпового огня «Град» и три единицы бронетехники, в том числе танк.

Ранее российское Минобороны объяснило попытки прорыва ВСУ в Белгородскую область желанием создать негативный фон для переговоров президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Комментируя действия украинских войск 18 марта, в ведомстве подчеркнули, что противнику не удалось пересечь границу. Кроме того, Киев потерял до 60 человек, танк, три инженерные машины разграждения, автомобиль и семь боевых бронемашин.