Продирающуюся сквозь «зубы дракона» технику ВСУ сняли на видео и подбили

Опубликовано видео удара по пытающейся прорваться под Белгород технике ВСУ

В сети появилось новое видео удара по пытающейся прорваться на территорию Белгородской области технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ролик опубликовал Telegram-канал «Старший Пограннаряда».

На кадрах объективного контроля видно, как инженерная машина разграждения (ИМР) продирается сквозь «зубы дракона», однако ее подбивает российский беспилотник. Затем из техники выбирается украинский военный и сбегает.

Как утверждает автор поста, запись сделана 18 марта. По его словам, ИМР двигалась от Марьина Сумской области в сторону белгородской Демидовки. Впоследствии инженерную машину сожгли окончательно.

Ранее также появились кадры с отражением попытки вторжения ВСУ в Белгородскую область, предпринятой ночью и утром 19 марта. На видео запечатлены удары по украинским багги и другой технике.

18 марта в российском Минобороны заявили, что попытки прорыва ВСУ в Белгородскую область связаны с желанием создать негативный фон для переговоров президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. По данным ведомства, противнику не удалось пересечь границу. Кроме того, Киев потерял до 60 человек, танк, три инженерные машины разграждения, автомобиль и семь боевых бронемашин.