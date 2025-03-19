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23:22, 19 марта 2025Россия

Саперы ВС России нашли много «колокольчиков» под Курском

Боец Тамбов: Саперы ВС России находят в Курской области много «колокольчиков»
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Саперы 92-го полка Вооруженных сил (ВС) России при разминировании Суджанского района регулярно находят неразорвавшиеся суббоеприпасы от кассетных снарядов, так называемые «колокольчики». Об этом ТАСС сообщил командир взвода с позывным Тамбов.

Отмечается, что саперы настоятельно рекомендуют гражданским их не касаться.

Боец предостерег жителей региона от любого контакта с неразорвавшимися боеприпасами на фоне инцидента, когда саперам пришлось разминировать кассетные суббоеприпасы — их мирный житель собрал у себя в качестве металлолома.

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