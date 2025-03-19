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11:26, 19 марта 2025Наука и техника

Приложения с рекламой заразили десятки миллионов смартфонов

Вирус с рекламой для Android-смартфонов установили 60 миллионов раз
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Специалисты компании Bitdefender рассказали об удалении из магазина Google Play приложений с рекламой, которые установили десятки миллионов раз. На это обратило внимание издание BleepingComputer.

Вредоносные приложения семейства Vapor были найдены специалистами компании IAS Threat Lab еще в начале 2024 года. В отчетет Bitdefender говорится, что в магазине для Android-смартфонов нашли 331 зараженную программу с 60 миллионами загрузок.

Специалисты отметили, что вирусные программы Vapor демонстрировали пользователям рекламу, зарабатывая деньги для создателей приложений. Также вероятно программы могли использовать для организации фишинговых атак. Больше всего от приложений с рекламой пострадали пользователи из Бразилии, США, Мексики, Турции и Южной Кореи.

Самыми скачиваемыми приложениями назвали AquaTracker, ClickSave Downloader, Scan Hawk, Water Time Tracker и Be More — каждая из них получила более 1 миллиона загрузок. Эксперты рассказали, что программы запускались в фоновом режиме и в случайное время показывали пользователям рекламу.

В настоящий момент 331 приложение Vapor удалено из Google Play. Однако в Bitdefender заявили, что их создатели могут загрузить новые программы, так как научились обходить защиту магазина.

В сентябре специалисты «Лаборатории Касперского» рассказали, что приложения со встроенным вирусом Necro установили на 11 миллионов Android-смартфонов. По большей части программы распространяли вне Google Play.

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