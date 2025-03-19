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19:34, 19 марта 2025Наука и техника

США обвинили Китай в отработке орбитального боя

Генерал Гетлейн: Пять китайских спутников отработали технологию орбитального боя
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Stringer / Reuters

Пять китайских спутников отработали технологию орбитального боя, заявил замглавы Космических сил США по космическим операциям Майкл Гетлейн. Об этом сообщает издание Breaking Defense.

«В космосе есть пять различных объектов, которые маневрируют вокруг друг друга, синхронно и под контролем. Это то, что мы называем космическими боями. Они отрабатывают тактику, методы и процедуры для выполнения космических операций на орбите одним спутником над другим», — заявил офицер.

Хотя генерал не уточнил, о какой стране идет речь, позднее представитель Космических сил США сказал, что обвинение касается китайской стороны, которая в 2024 году провела серию маневров с аппаратами Shiyan-24C и Shijian-6 05A/B. «Эти наблюдения основаны на коммерчески доступной информации», — сообщил собеседник в электронном письме изданию.

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Компания LeoLabs подтвердила Breaking Defense, что действительно наблюдала маневры китайских аппаратов на околоземной орбите. Она же заметила, что к подобным операциям готовится российская сторона.

В августе издание Defense News со ссылкой на Гетлейна сообщило, что без увеличения инвестиций преимущество США перед другими странами в космосе может сократиться.

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