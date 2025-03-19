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04:44, 19 марта 2025Мир

США призвали Украину поддержать договоренности Трампа и Путина

Уиткофф: США ожидают, что Украина поддержит договоренности Трампа и Путина
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mike Segar / Reuters

США ждут от Украины поддержки договоренностей, достигнутых в ходе переговоров американского лидера Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина. Об этом заявил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф в эфире телеканала Fox News.

Он уточнил, что речь идет о прекращении ударов по энергообъектам и «черноморском аспекте перемирия». «Я думаю, оба этих пункта теперь согласованы российской стороной. Я, безусловно, надеюсь, что Украина также согласится с этим», — сказал Уиткофф.

Ранее Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не определился с ответом на данное предложение. При этом он отметил, что Киев «всегда поддерживал позицию не наносить удары каким-либо оружием по энергетике».

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