Стало известно о переговорах России и Украины по одному вопросу

Омбудсмен Москалькова: РФ ведет переговоры по жителям Курской области в Сумах

Россия ведет с Украиной переговоры по одному вопросу — возвращению десятков жителей Курской области, которых вывезли на территорию Сумской области. Об этом стало известно из заявления уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, ее слова приводит РИА Новости.

По словам омбудсмена, в Сумах находятся 76 жителей Курской области. На какой стадии находятся переговоры с украинской стороной, Москалькова не уточнила. «Мы ведем переговоры (...), чтобы этих людей не держали как заложников и дали возможность им вернуться», — заявила общественница.

Днем ранее, 18 марта, сообщалось, что из Суджанского района Курской области эвакуированы несколько десятков человек.

13 марта Минобороны России заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Активные бои за город продолжались с 8 марта. Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска освобождают не только город, но и всю агломерацию. Позже в США заявили об отступлении Украины почти со всей территории Курской области.