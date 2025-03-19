Тарасова предложила провести показательные выступления фигуристов из России и США

Тарасова: Нужно провести показательные выступления фигуристов из России и США

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова предложила провести показательные выступления с участием фигуристов из России и США. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

По мнению специалиста, мероприятие пройдет в честь двух стран. «У США прекрасные фигуристы, у нас выдающиеся фигуристы. Не только же хоккеистам играть. Можем провести это в Вашингтоне или в Нью-Йорке», — заявила Тарасова.

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал идею российского коллеги Владимира Путина организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками. В них смогут принять участие игроки из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян к отбору на Игры-2026. В квалификационных соревнованиях смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине. Российские фигуристы, конькобежцы и представители шорт-трека выступят в нейтральном статусе. C весны 2022 года россияне отстранены от международных соревнований.