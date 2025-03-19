Тренер Гренады рассказал о согласовании матча с Россией с Великобританией

Тренер сборной Гренады Модесте: Матч с Россией согласован с Великобританией

Главный тренер сборной Гренады по футболу Энтони Модесте ответил на вопрос о том как страна, входящая в Содружество наций — объединение Великобритании, ее бывших колоний и других государств, — получила согласование на участие в матче со сборной России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы действуем согласно протоколу и всем процедурам. Мы получили все разрешения. Все в порядке», — заявил специалист. Тренер добавил, что считает матч с Россией историческим моментом для команды и народа Гренады.

Ранее стало известно, что капитаном сборной России в матче с Гренадой будет Артем Дзюба. Встреча пройдет в Москве 19 марта и начнется в 20:00 по московскому времени.

Гренада занимает 174-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Россия находится на 34-й позиции.