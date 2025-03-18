Футболист «Акрона» Артем Дзюба будет капитаном сборной России в матче с Гренадой

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба будет капитаном сборной России на товарищеском матче против национальной команды Гренады. Об этом сообщает РИА Новости.

Информацию подтвердил главный тренер сборной России Валерий Карпин. Встреча пройдет в Москве 19 марта и начнется в 20:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что Дзюба вызван на мартовские матчи сборной России с Гренадой и Замбией. По словам Карпина, форвард его заслужил своей карьерой и игрой в последних матчах.

Дзюба последний раз играл за сборную России в 2021 году. Он ни разу не попадал в состав национальной команды с того момента, как ее возглавил Карпин.