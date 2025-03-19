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22:34, 19 марта 2025Экономика

В российском регионе уровень воды резко поднялся в нескольких реках

В Башкирии резко поднялся уровень воды в реках Белой, Лемезе и Уршаке
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В Башкирии зафиксировано резкое повышение уровня воды в трех реках. Об этом в своем Telegram-канале сообщает председатель Госкомитета республики по ЧС Кирилл Первов.

За сутки уровень воды в реке Белой в селе Старосубханкулово поднялся на 197 сантиметров, теперь он составляет 467 сантиметров при выходе на пойму в 460 сантиметров. Максимальный уровень воды также наблюдается на реке Лемезе в селе Нижние Лемезы — здесь прирост за сутки составил 130 сантиметров, а текущий уровень достиг 345 сантиметров. Разлиться может также река Уршак в деревне Ляхово. Динамика уровня воды за сутки составила 107 сантиметров, а текущий уровень — 533 сантиметра при выходе на пойму в 540 сантиметров. Также активно прибывает вода в реках Чермасане и Стерле. На водоемах наблюдается ледоход и закраины. Вода выходит на лед, местами отмечаются остаточные забереги.

Ранее паводковая ситуация ухудшилась в Красноярском крае. Из-за резкого потепления местная река Минусинка вышла из берегов, следом разрушилась и дамба. В Минусинске объявлена срочная эвакуация, под угрозой затопления находятся 120 жилых домов.

Паводковыми водами затопило также город Аше Челябинской области. Там на четырех улицах залило более 30 приусадебных участков. Жителей эвакуируют, в городе ввели режим локальной чрезвычайной ситуации.

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