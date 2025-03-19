В России ответили на призыв Макрона вооружаться после разговора Путина и Трампа

Чепа раскритиковал призыв Макрона вооружаться после разговора Путина и Трампа

Призыв президента Франции Эммануэля Макрона к Европе перевооружаться является проявлением идиотизма, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Реакцию французского лидера на разговор российского и американского коллег депутат прокомментировал «Ленте.ру».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина призвал Европу продолжать вооружаться, чтобы «избежать войны». Он подчеркнул, что Франция вместе с Европой должна продолжать защищать себя и готовиться.

«Это больной идиотизм, ощущение, что это нервный стресс у человека. (...) Ничего они не смогут сделать, и, если они попробуют идти в противостояние с Россией, это только затянет вопрос завершения конфликта на Украине и приведет в том числе к осложнению экономической ситуации в Европе», — ответил Чепа.

18 марта президент России Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который продолжался более двух часов. Руководители двух государств обменялись мнениями о прекращении украинского конфликта. В частности, в ходе беседы американский лидер выдвинул предложение о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Путин поддержал данную инициативу.

Макрон положительно оценил переговоры по Украине, заявив, что достижение мира невозможно без участия Киева в диалоге. По его словам, сейчас стороны должны согласовать прекращение огня, после чего начнутся «детальные и полноценные» переговоры.