Восемь человек пострадали при столкновении двух автобусов в России

В Ростове-на-Дону столкнулись два автобуса, пострадали восемь человек

В Ростове-на-Дону столкнулись два рейсовых автобуса. О ДТП с участием пассажирского транспорта сообщает Telegram-канал Don Mash.

Авария произошла на проспекте Стачки. Изначально сообщалось о шести пострадавших, однако вскоре их число увеличилось до восьми.

Один из пострадавших — 19-летний горожанин — записал видео с места происшествия. «А я попал в аварию. Меня трясет», — сказал он и продемонстрировал окровавленный палец.

Днем ранее, 18 марта, в Якутске автобус столкнулся с грузовиком. Пострадали 14 человек. Им была оказана необходимая помощь.