Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:56, 19 марта 2025Россия

Восемь человек пострадали при столкновении двух автобусов в России

В Ростове-на-Дону столкнулись два автобуса, пострадали восемь человек
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Ростове-на-Дону столкнулись два рейсовых автобуса. О ДТП с участием пассажирского транспорта сообщает Telegram-канал Don Mash.

Авария произошла на проспекте Стачки. Изначально сообщалось о шести пострадавших, однако вскоре их число увеличилось до восьми.

Один из пострадавших — 19-летний горожанин — записал видео с места происшествия. «А я попал в аварию. Меня трясет», — сказал он и продемонстрировал окровавленный палец.

Днем ранее, 18 марта, в Якутске автобус столкнулся с грузовиком. Пострадали 14 человек. Им была оказана необходимая помощь.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа назвал сроки полного прекращения огня на Украине

    Россиянам назвали напиток долгожителей

    В российском регионе сотрудники полиции задержали пособника террористов

    ЕС представил свою стратегию милитаризации

    Трамп распорядился активизировать контакты с Россией

    В Сербии показали звуковую пушку

    Советская разведка раскрыла детали об устроившем покушение на Кеннеди стрелке

    Офицер ВСУ признал окружения в Курской области

    Зеленский провел переговоры с президентом Финляндии

    Глава «Роскосмоса» стал крашем среди россиянок. Как он отреагировал на такое звание?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше