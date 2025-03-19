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09:51, 19 марта 2025Мир

Захарова назвала маразмом планы Великобритании и ЕС по активам России

Захарова назвала маразмом обсуждение Британией и ЕС конфискации активов России
Семен Александров (редактор)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Обсуждение Великобританией и ЕС конфискации замороженных российских активов является маразмом. Так на планы Лондона и Брюсселя отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Радио Sputnik».

«Маразм этой встречи заключается в том, что Британия не является членом ЕС, а ЕС долгое время разводился с Британией», — прокомментировала дипломат возможную встречу главы британского МИД Дэвида Лэмми и главы евродипломатии Каи Каллас в Лондоне.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Лэмми и Каллас обсудят поиск юридического и финансового основания для изъятия замороженных российских средств.

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