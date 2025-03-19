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01:02, 19 марта 2025Мир

Захарова удивилась планам назначить «внучку нациста» председателем ГА ООН

Захарова сочла странным намерение назначить Бербок председателем ГА ООН
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала странным намерение выдвинуть главу немецкого внешнеполитического ведомства Анналену Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН. На эту тему она высказалась в разговоре с РИА Новости.

«Странно будет видеть внучку нациста, которая "гордится подвигом деда", в год 80-летия Победы на посту председателя Генассамблеи», — отметила дипломат.

Ранее стало известно о планах правительства Германии назначить Бербок председателем ГА ООН.

До этого издание Bild со ссылкой на исторические документы сообщило, что дед министра был убежденным нацистом и служил офицером вермахта. При этом уточняется, что старшие члены семьи долгое время скрывали эту информацию от нее.

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