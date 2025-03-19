Захарова удивилась планам назначить «внучку нациста» председателем ГА ООН

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала странным намерение выдвинуть главу немецкого внешнеполитического ведомства Анналену Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН. На эту тему она высказалась в разговоре с РИА Новости.
«Странно будет видеть внучку нациста, которая "гордится подвигом деда", в год 80-летия Победы на посту председателя Генассамблеи», — отметила дипломат.
Ранее стало известно о планах правительства Германии назначить Бербок председателем ГА ООН.
До этого издание Bild со ссылкой на исторические документы сообщило, что дед министра был убежденным нацистом и служил офицером вермахта. При этом уточняется, что старшие члены семьи долгое время скрывали эту информацию от нее.