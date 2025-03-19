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14:33, 19 марта 2025Бывший СССР

Зеленский рассказал о делегации Украины на следующих переговорах с США

Зеленский: Делегацию Украины на переговорах с США возглавят энергетики и военные
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Carlos Jasso / Reuters

Представители военной и энергетической сферы возглавят делегацию Украины на следующих переговорах с США в Саудовской Аравии. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом, видео которого транслирует офис Зеленского в YouTube.

По его словам, если на переговорах будет идти речь о частичном прекращении огня, а также о безопасности судоходства, то Украина пошлет техническую команду.

«С нашей стороны это точно будут военные, энергетики и люди, которые разбираются в портовой и другой инфраструктуре», — сказал он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина часто саботирует договоренности и выдвигает заранее невыполнимые требования на переговорах. Он добавил, что президент России Владимир Путин не стал обсуждать эту проблему с лидером США Дональдом Трампом в ходе их двухчасового телефонного разговора 18 марта.

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