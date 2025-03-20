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11:21, 20 марта 2025Наука и техника

Google перечислила пользу ИИ для медицины

Google: ИИ улучшит диагностику заболеваний и поможет в разработке новых лекарств
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: greenbutterfly / Shutterstock / Fotodom

В корпорации Google перечислили, каким образом искусственный интеллект (ИИ) можно использовать в здравоохранении. Об этом сообщается в блоге компании.

В первую очередь инженеры IT-гиганта отметили умный поиск Google, который может верно указать на болезнь по перечисленными симптомам. В компании отметили, что в поиске показывают информацию не только от специалистов, но и релевантные запросы от других пользователей. Также в Google рассказали об API Health Connect, который позволяет врачам по всему миру фиксировать случаи заболеваний и делиться ими с коллегами.

Кроме того, модели ИИ от Google способны анализировать большие объемы научной литературы и «предлагать достоверные гипотезы» во время диагностирования заболеваний. Еще они напомнили о модели Gemma, способной помогать ученым при разработке новых лекарственных препаратов.

В компании признались, что также пробуют использовать ИИ для поиска препаратов для лечения онкологических заболеваний. В Google тестируют новые методы разработки лекарств с больницами в Нидерландах. В заключении в фирме отметили, что ИИ в умных часах Google Pixel Watch 3 может предсказывать проблемы с сердцем — искусственный интеллект может даже вызвать скорую помощь, если зафиксирует признаки остановки сердца.

В середине марта корпорация Google представила новые модели ИИ для обучения роботов. В компании заметили, что могут научить машины размышлять, какие действия они должна выполнить сейчас и потом, а также «додумывать» новые операции.

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