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01:02, 20 марта 2025Наука и техника

Белоусов рассказал о результатах обновления подводного флота России

Белоусов: Обновление подводного флота России позволит отражать давление извне
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Качественное обновление российского подводного флота позволит отражать любое военно-политическое давление извне. Об этом рассказал глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в видеопоздравлении с Днем моряка-подводника.

«Уверен, что качественное обновление подводного флота и мастерство личного состава позволят и впредь эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы, отражать любое военно-политическое давление извне», — уточнил он.

По словам министра, на сегодняшний в ходе спецоперации с дизель-электрических подводных лодок эффективно применяются крылатые ракеты «Калибр», а также совершенствуется система базирования. Глава МО отметил и планомерное развитие российских подводных сил. Так, на вооружение поступают новые ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта «Борей-А», многоцелевые атомные подводные лодки проекта «Ясень-М».

Ранее главком ВМФ РФ Александр Моисеев заявил, что подводные силы Военно-морского флота России оснащены всем спектром современного оружия.

В конце прошлого года сообщалось, что ВМФ РФ получит четыре многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М «Ясень-М».

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