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01:10, 20 марта 2025РоссияЭксклюзив

Физик назвал главную опасность поставленных ВСУ снарядов с обедненным ураном

Физик Ожаровский: Загрязнение обедненным ураном из снарядов ВСУ — навсегда
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Главная угроза обедненного урана, используемого в поставленных Вооруженным силам Украины (ВСУ) снарядах, заключается в том, что заражение сохранится в местах применения этого вещества навсегда. Эту опасность в беседе с «Лентой.ру» назвал инженер-физик, эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский.

Ожаровский объяснил, что уран помещают в снаряды не из-за его радиоактивности, а в связи с высокой плотностью этого материала — она позволяет пробивать броню военной техники. Кроме того, обедненный уран при контакте с воздухом загорается, что наносит дополнительный урон в бою. После того как снаряды с обедненным ураном использовали в бою, место сражения по уровню радиации напоминает урановый рудник, и для полного естественного восстановления территории после загрязнения ураном потребуются десятки миллиардов лет, а ученые отводят Земле всего около семи миллиардов лет до поглощения Солнцем.

Период полураспада — 4,5 миллиарда лет. Должно пройти десять периодов полураспада. То есть, загрязнение ураном — это загрязнение навсегда

Андрей Ожаровский

Эксперт предупредил, что после использования снарядов с обедненным ураном вещество распыляется, и его вдыхают солдаты по обе стороны конфликта. Кроме того, уран попадает в питьевую воду и пищу, и таким образом оказывается в человеческом организме.

«И в случае попадания в легкие, и в случае поступления урана в организм с пищей и водой человек подвергается внутреннему облучению, которое намного опаснее внешнего облучения», — подытожил Ожаровский.

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Европейские правозащитники заявляли, что поставка ВСУ снарядов с обедненным ураном является опасной, бесчеловечной и циничной. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что у России также много боеприпасов с обедненным ураном, и Вооруженные силы страны сохранят за собой право применять такие снаряды в ответ. «Ничего хорошего здесь нет, но если потребуется, мы в состоянии это сделать», — заявлял российский лидер.

Часть украинских снарядов с обедненным ураном уже была уничтожена российскими военными при ударе по местам хранения боеприпасов.

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