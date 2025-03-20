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21:33, 20 марта 2025Спорт

Дзюба покинул расположение сборной России

Футболист Артем Дзюба покинул расположение сборной России
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба покинул расположение сборной России. Об этом главный тренер национальной команды Валерий Карпин сообщил Российскому футбольному союзу (РФС).

Футболист не примет участие в товарищеском матче против национальной команды Замбии, который пройдет 25 марта. Также встречу пропустят Даниил Фомин и Александр Солдатенков.

19 марта Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России. Он забил 31-й гол в составе национальной команды. Футболист отличился забитым мячом в товарищеском матче против Гренады, который завершился со счетом 5:0.

36-летний Дзюба был впервые вызван в сборную с того момента, как ее возглавил Карпин. В составе команды нападающий играл с 2011 года.

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