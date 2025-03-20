Футболист Артем Дзюба покинул расположение сборной России

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба покинул расположение сборной России. Об этом главный тренер национальной команды Валерий Карпин сообщил Российскому футбольному союзу (РФС).

Футболист не примет участие в товарищеском матче против национальной команды Замбии, который пройдет 25 марта. Также встречу пропустят Даниил Фомин и Александр Солдатенков.

19 марта Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России. Он забил 31-й гол в составе национальной команды. Футболист отличился забитым мячом в товарищеском матче против Гренады, который завершился со счетом 5:0.

36-летний Дзюба был впервые вызван в сборную с того момента, как ее возглавил Карпин. В составе команды нападающий играл с 2011 года.