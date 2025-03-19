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20:53, 19 марта 2025Спорт

Дзюба установил рекорд по голам за сборную России

Нападающий Артем Дзюба установил рекорд по голам за сборную России
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Нападающий Артем Дзюба установил рекорд по голам за сборную России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Форвард отметился забитым мячом в товарищеском матче с Гренадой. Этот гол стал 31-м в карьере футболиста за национальную команду. Таким образом, Дзюба обошел по этому показателю Александра Кержакова, который забивал 30 раз, и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

Дзюба не играл за сборную России с 2021 года. Он ни разу не попадал в состав национальной команды с того момента, как ее возглавил Валерий Карпин.

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