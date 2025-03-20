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07:20, 20 марта 2025Мир

Хуситы сообщили об атаке на аэропорт в Тель-Авиве и авианосец США

Хуситы заявили, что нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Хуситы заявили, что нанесли ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом сказано в заявлении военного представителя вооруженных сил хуситов Яхьи Сариа в Telegram-канале.

«Ракетные силы провели качественную военную операцию по нанесению удара по аэропорту Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо», — сказано в сообщении.

Как уточняется, операция была проведена с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2». Помимо этого, хуситы «предприняли нападение на вражеские военные корабли в Красном море, включая авианосец USS Harry Truman».

До этого сообщалось, что хуситы сбили беспилотник-разведчик MQ-9 производства США над провинцией Дамар. До этого хуситы нанесли удар по американскому авианосцу USS Harry Truman в Красном море.

Ранее в ООН заявили, что представители организации с обеспокоенностью следят за ударами Соединенных Штатов по Йемену. Организация призывает к максимальной сдержанности и прекращению всех военных действий. В ООН также обеспокоены «продолжающимися угрозами хуситов возобновить свои нападения на суда в Красном море».

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