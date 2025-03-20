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18:52, 20 марта 2025Ценности

Ким Кардашьян отреагировала на скандальные посты Канье Уэста о детях

Телезвезда Ким Кардашьян считает посты рэпера Канье Уэста о детях шокирующими
Мария Винар

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Телезвезда Ким Кардашьян отреагировала на скандальные посты рэпера Канье Уэста о детях. Об этом пишет Page Six со ссылкой на инсайдера.

Анонимный источник сообщил, что бизнесвумен испытывает «ужасные чувства» от того, что ее бывший муж назвал детей певицы Бейонсе и рэпера Jay-Z умственно отсталыми. «Ким уже достаточно натерпелась, и она больше не пытается быть разумной с Канье, когда дело касается общения», — рассказал собеседник портала.

По словам инсайдера, предпринимательница считает высказывания Уэста шокирующими и оскорбительными.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст назвал членов семьи Кардашьян-Дженнер секс-работниками.

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