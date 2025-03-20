Кирсти Ковентри прокомментировала избрание на пост главы МОК

Кирсти Ковентри заявила, что гордится быть первой женщиной — главой МОК

Министр спорта Зимбабве Кирсти Ковентри прокомментировала избрание на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК). Ее слова приводятся на сайте организации.

Ковентри заявила, что гордится быть первой женщиной — главой МОК. «Сегодня были разрушены барьеры, и я в полной мере осознаю свою ответственность как образец для подражания», — посчитала она. Новая глава МОК добавила, что спорт должен объединять людей.

Ковентри была избрана ранее 20 марта. Она сменит на этом посту Томаса Баха, срок полномочий которого истекает 23 июня 2025 года.

Ковентри является двукратной олимпийской чемпионкой по плаванию на дистанции 200 метров на спине. Она находится на должности министра спорта Зимбабве с 2018 года.