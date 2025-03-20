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15:54, 20 марта 2025Спорт

Мать Дзюбы поделилась эмоциями от бомбардирского рекорда сына

Светлана Дзюба: Рекорд сына Артема — достижение для всего российского футбола
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Светлана Дзюба, мать нападающего тольяттинского «Акрона» и сборной России Артема Дзюбы, поделилась эмоциями от рекорда сына по голам за национальную команду. Ее слова приводит Odds.ru.

Дзюба назвала это достижением для всего российского футбола. «Конечно, мы надеялись, мы хотели, особенно в сборной. Это было что-то. Спасибо всем, кто доверился Артему. Я всегда говорю всем знакомым, друзьям, что это не только его достижение», — заявила женщина, отметив, что гордится, что они воспитали такого сына.

19 марта сборная России в товарищеском матче победила Гренаду со счетом 5:0. Третий гол в матче забил Дзюба, которого вызвали в команду впервые с 2021 года. Это позволило ему стать лучшим бомбардиром в истории российской сборной.

9 марта Дзюба установил еще один рекорд, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Всего на счету форварда на данный момент 236 голов в составе клубов и сборной.

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