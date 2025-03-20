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18:46, 20 марта 2025Бывший СССР

Москва предложила Баку способы урегулировать ситуацию вокруг Русского дома

Захарова: Москва предложила Баку способы урегулировать ситуацию с Русским домом
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Москва передала Баку предложения по урегулированию ситуации, которая сложилась вокруг Русского дома. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Она добавила, что Россия рассчитывает на конструктивный подход Азербайджана и скорейший выход на компромиссное решение. Захарова также заявила, что ситуация вокруг Русского дома обсуждалась во время недавнего визита председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в Баку.

Ранее Русский дом в Баку стал освобождать помещение. Представитель организации добавил, что некоторые предметы пока продолжают оставаться на местах, но передвижная выставка уже свернута.

До этого в МИД России заявили, что дезинформация относительно Русского дома в Баку направлена на подрыв российско-азербайджанских отношений. Там также сообщили, что призывы выйти на митинг в поддержку Русского дома являются фейком.

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