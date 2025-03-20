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13:54, 20 марта 2025Бывший СССР

На Украине военком побил пенсионера

В Харьковской области работник ТЦК побил пенсионера
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Всевидящее ОКО: Україна | Новини»

В Лозовой Харьковской области работник территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата) побил пенсионера. Запись драки опубликовал Telegram-канал «Всевидящее око: Украина».

На кадрах видно, как пенсионер разговаривал с военкомом возле транспортного средства ТЦК. Между ними началась перепалка, мужчины стали обмениваться ударами. К ним подошло несколько человек, чтобы разнять, после чего представитель ТЦК удалился. Причина конфликта неизвестна.

Ранее жители Харькова начали организовывать группы для борьбы с военкомами. Уполномоченный представитель по правам человека и ребенка в области Виктория Колесник-Лавинская заявила, что харьковчане поджигают автомобили сотрудников и оказывают им вооруженное сопротивление.

До этого украинец стрелял в воздух из пистолета и бросил страйкбольную гранату в сторону сотрудников полиции, которые с работником военкомата проверяли документы у военнообязанных в Запорожье.

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