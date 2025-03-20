Народный артист России высказался о сносе памятника Пушкину на Украине

Актер Валерий Баринов осудил снос памятника Пушкину на Украине

Народный артист России Валерий Баринов осудил снос памятника великому русскому поэту Александру Пушкину на Украине. Его комментарий приводит RTVI.

«Во мне закипела ненависть, когда я увидел, как памятник подняли и сняли с постамента», — заявил Баринов. Артист добавил, что никогда не сможет об этом забыть.

В сентябре 2024 годасообщалось, что в Одессе планируют снести памятник Пушкину. Позднее стало известно, что городской совет поддержал это решение. При этом в горсовете заметили препятствие для демонтажа: памятник внесен в реестр ЮНЕСКО, и для его сноса нужно разрешение организации.

Ранее Валерий Баринов сравнил отношения России и Украины с отношениями родных людей.