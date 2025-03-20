Народный артист России высказался о сносе памятника Пушкину на Украине

Народный артист России Валерий Баринов осудил снос памятника великому русскому поэту Александру Пушкину на Украине. Его комментарий приводит RTVI.
«Во мне закипела ненависть, когда я увидел, как памятник подняли и сняли с постамента», — заявил Баринов. Артист добавил, что никогда не сможет об этом забыть.
В сентябре 2024 годасообщалось, что в Одессе планируют снести памятник Пушкину. Позднее стало известно, что городской совет поддержал это решение. При этом в горсовете заметили препятствие для демонтажа: памятник внесен в реестр ЮНЕСКО, и для его сноса нужно разрешение организации.
Ранее Валерий Баринов сравнил отношения России и Украины с отношениями родных людей.