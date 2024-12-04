В Одессе поддержали демонтаж памятника под охраной ЮНЕСКО

Одесский горсовет поддержал демонтаж памятника Пушкину под охраной ЮНЕСКО

Одесский городской совет поддержал демонтаж памятника поэту Александру Пушкину под охраной ЮНЕСКО. Трансляция заседания доступна на YouTube-канале горсовета.

На заседании депутаты приняли проект городского бюджета на 2025 год, предусматривающий выделение средств на проектирование демонтажа 12 памятников. В их число входят памятник Пушкину на Приморском бульваре, находящийся под охраной ЮНЕСКО, и на Пушкинской улице.

Решение по проекту бюджета было принято единогласно 40 депутатами. Представитель партии «Европейская солидарность» Марина Бойко уже после голосования отметила пункт про демонтаж памятников, назвав его «важным шагом».

Ранее председатель департамента культуры и евроинтеграции Одесского горсовета Иван Липтуга заметил препятствие для сноса памятника Пушкину. По его словам, для сноса монумента нужно получить разрешение ЮНЕСКО.