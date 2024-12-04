Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:31, 4 декабря 2024Бывший СССР

В Одессе поддержали демонтаж памятника под охраной ЮНЕСКО

Одесский горсовет поддержал демонтаж памятника Пушкину под охраной ЮНЕСКО
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

Одесский городской совет поддержал демонтаж памятника поэту Александру Пушкину под охраной ЮНЕСКО. Трансляция заседания доступна на YouTube-канале горсовета.

На заседании депутаты приняли проект городского бюджета на 2025 год, предусматривающий выделение средств на проектирование демонтажа 12 памятников. В их число входят памятник Пушкину на Приморском бульваре, находящийся под охраной ЮНЕСКО, и на Пушкинской улице.

Решение по проекту бюджета было принято единогласно 40 депутатами. Представитель партии «Европейская солидарность» Марина Бойко уже после голосования отметила пункт про демонтаж памятников, назвав его «важным шагом».

Ранее председатель департамента культуры и евроинтеграции Одесского горсовета Иван Липтуга заметил препятствие для сноса памятника Пушкину. По его словам, для сноса монумента нужно получить разрешение ЮНЕСКО.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Советники Трампа предложили ему план по Украине. Киев и ЕС категорически против одного пункта

      В России назвали главную помеху урегулирования украинского конфликта

      Ключевой ставке предсказали рост до 23 процентов и снижение через год

      Дочь Алсу обратилась к отцу в соцсетях

      Потолок рухнул на четырехмесячного ребенка в российском городе

      Звезда Comedy Club назвал Таиланд «адом во всем» и посочувствовал эмигрантам из России

      Россиян предупредили о риске схода лавин на двух горнолыжных курортах страны

      Первая ракетка мира рассказал о влиянии Медведева на его карьеру

      Жители российского города пострадали при атаке ВСУ с воздуха

      Меркель оценила извинения Путина после эпизода с лабрадором Кони в 2007 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше