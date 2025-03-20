В Госдуме высказались о возможной политической карьере Дзюбы

Депутат Милонов о возможной политической карьере Дзюбы: Не надо, пожалуйста

Депутат Государственной Думы России Виталий Милонов высказался о возможной политической карьере футболиста «Акрона» и сборной России Артема Дзюбы. Его слова приводит Sport24.

«Стоит ли Дзюбе в будущем заняться политикой? Не надо, пожалуйста, не надо вот этого. Он прекрасно разбирается в футболе, пусть Дзюба остается в той профессии, в историю которой прекрасно вписывает свое имя», — заявил Милонов, отметив, что очень рад тому, что Дзюба играет в футбол.

19 марта сборная России по футболу победила команду Гренады с разгромным счетом 5:0 в домашнем товарищеском матче. Третий гол в матче забил Дзюба. Это позволило ему стать лучшим бомбардиром в истории российской сборной.

36-летний Дзюба сыграл за сборную впервые с 2021 года. В составе команды нападающий выступает с 2011 года.