Сборная России разгромила Гренаду в товарищеском матче

Сборная России со счетом 5:0 победила Гренаду в товарищеском матче

Сборная России по футболу разгромила команду Гренады в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 5:0 в пользу россиян. Забитыми мячами отметились Данил Пруцев, Арсен Адамов, Артем Дзюба, Даниил Фомин и Зелимхан Бакаев. На игре присутствовало более 15 тысяч зрителей.

В этом матче Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России. Он забил 31-й гол в составе национальной команды.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.