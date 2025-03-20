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12:27, 20 марта 2025Бывший СССР

ВСУ направили дроны на детский сад и школу в Херсонской области

Сальдо: ВСУ пытались атаковать дронами детский сад и школу в Херсонской области
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать FPV-дронами детский сад и школу в селе Михайловка Скадовского района Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, это было умышленное нападение, так как завести дрон на такую глубину случайно операторы ВСУ не могли. Он добавил, что один дрон прилетел на территорию детсада, другой отклонился от курса и врезался в стену частного дома. Также один дрон упал на территории школы, но никто не пострадал. Сальдо добавил, что беспилотники обезврежены специалистами, сохраняется опасность повторного нападения, поэтому дети и персонал эвакуированы.

Ранее стало известно, что ВСУ с дронов применяют в Херсонской области снятые с американских кассетных ракет HIMARS начиненные шрапнелью суббоеприпасы.

До этого дрон ВСУ под Курском снял взрыв авиабомбы ФАБ-3000 и мощную ударную волну. На кадрах появляется огромный гриб из пламени и дыма, а от эпицентра взрыва расходится видимая ударная волна.

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