Власти российского города вновь разрешили лежать на лавочках

Жителям Ярославля вновь разрешили лежать на уличных скамейках

Власти Ярославля вновь разрешили лежать на уличных лавках и садовых диванах. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на новую редакцию Правил благоустройства городской территории.

Соответствующий запрет действовал с мая 2024 года и был принят общественником Сергеем Казанском в ответ на жалобы горожан. Фигуры маргиналов, оккупировавших скамейки в общественных местах, по его словам, портят облик Ярославля. Штрафа за нарушение правил не предусматривалось — любителям полежать на лавочке грозила лишь разъяснительная работа.

Новая редакция запрета на лежание не предполагает. Под ограничения подпадают сидение на спинках лавочек, порча, загрязнение и уничтожение урн, уличных фонарей и других архитектурных сооружений.

Ранее жителям другого российского города пригрозили запретом на жарку шашлыков. Ограничения собираются ввести в рамках особого противопожарного режима.