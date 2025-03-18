Жителям российского города захотели запретить жарить шашлыки

Жителям Екатеринбурга могут запретить жарить шашлыки на открытом воздухе

Жителям Екатеринбурга могут запретить жарить шашлыки на открытом воздухе в рамках особого противопожарного режима. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на главу комитета административных органов города Евгения Клюжина.

Вопрос о введении режима рассмотрят в первой декаде апреля. По словам Клюжина, меру предложило региональное МЧС, а решение примет глава города. Основанием для принятия постановления может стать введение режима на территории всего региона и решение комиссии по ликвидации ЧС.

В период особого противопожарного режима жителям запрещается использовать открытый огонь, сжигать мусор и сухостой, а также посещать леса.

Ранее в МЧС предупредили о неблагоприятном прогнозе по пожарам и паводкам в России в 2025 году.