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17:45, 20 марта 2025Бывший СССР

Захарова заявила о желании Зеленского манипулировать Трампом

Захарова: Зеленский надеется манипулировать Трампом, как Байденом
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что у него получится манипулировать администрацией президента США Дональда Трампа так же, как это было при Джо Байдене. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга. Видеозапись ее выступления опубликована в Telegram-канале дипломата.

Захарова напомнила, что Вооруженные силы Украины ударили по пункту перевалки нефти на Кубани после соглашения с Россией о прекращении атак на объекты энергетической инфраструктуры. Тем самым, указала дипломат, Киев в очередной раз нарушил достигнутые понимания и подтвердил «свою абсолютную недоговороспособность».

По словам официального представителя МИД РФ, при президентстве Байдена Зеленскому «можно было не просто все, но даже больше, чем все» в том числе потому, что бывший лидер Соединенных Штатов был физически неспособен следить за повесткой.

«Неужели на то, что этот стиль того, как он манипулировал командой Байдена, сохранится и при нынешней администрации?» — задалась вопросом Захарова.

Ранее в Министерстве иностранных дел России указали на нарушение Украиной обязательств по прекращению огня. В ведомстве полагают, что своей атакой Киев пытается сорвать мирные инициативы президента США Дональда Трампа.

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