Жительница Горняка в ДНР рассказала о зверствах ВСУ

Жительница перешедшего под контроль российских войск города Горняк в Донецкой народной республике (ДНР) рассказала о насилии над гражданским населением о стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Лохматый Z Николаев, Сергей Лебедев».

По ее словам, военные ВСУ пытали и расстреливали людей, списывая жертвы на «издержки войны». Они также насиловали женщин, а семьям запрещали хоронить убитых родственников. По словам женщины, в соседнем городе жителей согнали в дом, где сожгли заживо. Она также рассказала, что украинские военные грабили жилища. Также она сообщила, что украинская артиллерия обстреливала дома тех, кто отказался эвакуироваться и покидать город.

Ранее жительница Горняка рассказала об атаковавшем ее танке ВСУ. По словам женщины, она получила контузию, у нее диагностирована акубаротравма.

До этого британский военный аналитик Александр Меркурис рассказал, что подразделения ВСУ подвергаются разгрому на юге Донбасса. По его словам, положение украинских войск можно описать как катастрофическое.