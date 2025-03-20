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15:23, 20 марта 2025Бывший СССР

Жительница ДНР рассказала о зверствах ВСУ

Жительница Горняка в ДНР рассказала о зверствах ВСУ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Volodymyr Pavlov / Reuters

Жительница перешедшего под контроль российских войск города Горняк в Донецкой народной республике (ДНР) рассказала о насилии над гражданским населением о стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Лохматый Z Николаев, Сергей Лебедев».

По ее словам, военные ВСУ пытали и расстреливали людей, списывая жертвы на «издержки войны». Они также насиловали женщин, а семьям запрещали хоронить убитых родственников. По словам женщины, в соседнем городе жителей согнали в дом, где сожгли заживо. Она также рассказала, что украинские военные грабили жилища. Также она сообщила, что украинская артиллерия обстреливала дома тех, кто отказался эвакуироваться и покидать город.

Ранее жительница Горняка рассказала об атаковавшем ее танке ВСУ. По словам женщины, она получила контузию, у нее диагностирована акубаротравма.

До этого британский военный аналитик Александр Меркурис рассказал, что подразделения ВСУ подвергаются разгрому на юге Донбасса. По его словам, положение украинских войск можно описать как катастрофическое.

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