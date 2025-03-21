64-летний боксер-чемпион умер во время тренировки

Трехкратный чемпион Москвы по боксу Павел Котов умер во время тренировки. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
По информации источника, Котов почувствовал себя плохо и внезапно потерял сознание в зале для бокса в спорткомплексе «Крылья советов» в Москве. Возможной причиной смерти 64-летнего спортсмена называется сердечный приступ.
Котов — мастер спорта СССР по боксу и трехкратный чемпион Москвы. Также он становился финалистом Кубка СССР, победителем и призером всесоюзных и международных турниров.