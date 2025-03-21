64-летний боксер-чемпион умер во время тренировки

Трехкратный чемпион Москвы по боксу Котов умер во время тренировки

Трехкратный чемпион Москвы по боксу Павел Котов умер во время тренировки. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По информации источника, Котов почувствовал себя плохо и внезапно потерял сознание в зале для бокса в спорткомплексе «Крылья советов» в Москве. Возможной причиной смерти 64-летнего спортсмена называется сердечный приступ.

Котов — мастер спорта СССР по боксу и трехкратный чемпион Москвы. Также он становился финалистом Кубка СССР, победителем и призером всесоюзных и международных турниров.