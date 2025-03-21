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18:17, 21 марта 2025Экономика

Брокер оценил запрет сделок с жильем за наличные

Брокер Ракута: Запрет на сделки с жильем за наличные нарушает права потребителей
Мария Черкасова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Запрет на сделки с жильем за наличные нарушает закон о правах потребителей. Таким мнением в эфире радио «Комсомольская правда» поделился ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

Инициативу брокер назвал «палкой о двух концах». С одной стороны, запрет будет иметь эффект, и какая-то часть рынка станет более безопасной. С другой стороны, запрет невозможен, поскольку покупатели недвижимости должны иметь право самостоятельно выбирать удобный для них способ расчета.

Введение запрета может привести к росту цен на жилье, добавил Ракута. Это произойдет, если продавцы начнут закладывать налоговые издержки в стоимость квартир или полностью переложат расходы на покупателей. Кроме того, запрет на наличные может оказаться неэффективным, поскольку мошенники уже активно осваивают цифровое пространство, добавил брокер. Они будут искать лазейки для совершения преступлений, учась оперировать безналичными расчетами.

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С инициативой ограничить форму сделок с жильем ранее выступил Российский союз участников рынка недвижимости, в состав которого входят в том числе агентства «Самолет плюс» и «Этажи». Риэлторы таким образом захотели снизить случаи мошенничества при покупке квартир. По их данным, злоумышленники используют наличные в 90 процентах операций с жильем.

В Госдуме отреагировали на заявку, отметив, что полностью запретить сделки с наличными деньгами на вторичном рынке жилья в России невозможно. Президент «Росинкас» (подразделения Банка России, специализирующееся на перевозке наличных денег и других ценностей) Василий Медведев, в свою очередь, назвал инициативу крайне опасной. Он считает, что запрет может подорвать доверие россиян к государству.

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