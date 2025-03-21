Полковник отреагировал на попытки ВСУ прорвать окружение под Курском

Полковник Матвийчук усомнился в возможности ВСУ деблокировать солдат под Курском

Вооруженным силам Украины (ВСУ) вряд ли удастся деблокировать солдат в Курской области посредством переброски части личного состава к приграничью, считает военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Действия украинской армии в регионе эксперт объяснил «Ленте.ру».

Ранее в силовых структурах сообщили, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает резервы в Марьино Сумской области для деблокирования солдат в курском приграничье. Отмечалось, что военнослужащие ВС России уничтожают разрозненные группы украинской армии, которые укрываются в лесополосах на границе Украины и России, по живой силе и технике наносятся удары с помощью артиллерии и беспилотников.

«Они в соответствии с законами военной науки пытаются деблокировать группировку. Вопрос в том, есть ли у них на это возможности. В Сумах они действительно собирают людей под воинственными лозунгами, но, думаю, вряд ли у них что-то получится. Соотношение сил и средств складывается в нашу пользу», — отметил Матвийчук.

Они могут попытаться, но понесут, как всегда, потери, и на этом все закончится. (...) У них есть в резерве около трех-четырех бригад, но там есть большие потери, а также есть большой дефицит тяжелой техники Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

13 марта Минобороны России заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Активные бои за город продолжались с 8 марта. Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска освобождают не только город, но и всю агломерацию. Позже в США заявили об отступлении Украины почти со всей территории Курской области.