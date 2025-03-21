Дом родителей новой главы МОК ограбили в Зимбабве

Дом родителей новой главы МОК Ковентри ограбили в Зимбабве

В Зимбабве ограбили дом родителей новой главы Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри. Об этом сообщает Pindula.

По информации источника, 10 марта из дома в Хараре были похищены вещи на 90 тысяч долларов, включая ювелирные украшения, памятные олимпийские купальники Ковентри, слуховые аппараты и охотничье оружие. Во время нападения злоумышленники связали родителей главы МОК.

Полиция задержала троих преступников. Двое из них, братья Джон и Майк Нонгве, предстанут перед судом по обвинению в краже со взломом.

Ковентри была избрана президентом МОК 20 марта. Она сменит на этом посту Томаса Баха, срок полномочий которого истекает 23 июня 2025 года. Ковентри стала первой женщиной — главой МОК.